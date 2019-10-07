https://static.news.ru/photo/5a3fd5f8-e909-11e9-b894-fa163e074e61_660.jpg Фото: kronstadt.ru

Орудия XIX, украденные осенью 2018 году из Северного форта, были обнаружены на заброшенной промзоне.

О том, что три пушки царских времён находятся на пустыре, в полицию сообщил один из жителей города. Всего, по сведениям « Фонтанки », было украдено семь орудий. Четыре из них в настоящее время покоятся на дне Финского залива.

Издание отмечает, что форт входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако незадолго до инцидента он остался без охраны, что и облегчило задачу похитителям.

По факту происшествия было возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Вопрос о том, кто мог похитить орудийные стволы и с какой целью остаётся открытым. Сдача пушек на металлолом или продажа за границу коллекционерам оружия невыгодны, отмечают « Невские новости ».

Ранее News.ru писал о похищении из мемориала в Индии праха Махатмы Ганди. О пропаже сообщили власти штата Мадхья-Прадеш. В полиции эти сведения опровергли, отметив, что праха революционера в мемориале никогда не было.