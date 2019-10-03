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Из мемориала в Индии украли прах лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди.

Как сообщает India Today, инцидент произошёл в день празднования 150-летия Ганди. Кражу заметил глава местного совета Гурмит Сингх. Кроме того, вандалы написали на входе в здание слова «предатель нации».

Сингх предположил, что «это дело рук тех, кто любит Натхурама Годзе, убийцу Ганди», сообщает РИА Новости .

Махатма Ганди был убит 30 января 1948 года. После гибели его останки были кремированы, а прах разделён на несколько частей, одна из которых хранилась в мемориале в штате Мадхья-Прадеш.

Как ранее писал News.ru, экс-президент Украины Пётр Порошенко сравнил гетмана Ивана Мазепу с одним из лидеров войны за независимость испанских колоний Симоном Боливаром и Махатмой Ганди.