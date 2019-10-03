Из мемориала в Индии украли прах лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди.
Как сообщает India Today, инцидент произошёл в день празднования 150-летия Ганди. Кражу заметил глава местного совета Гурмит Сингх. Кроме того, вандалы написали на входе в здание слова «предатель нации».
Сингх предположил, что «это дело рук тех, кто любит Натхурама Годзе, убийцу Ганди», сообщает
Махатма Ганди был убит 30 января 1948 года. После гибели его останки были кремированы, а прах разделён на несколько частей, одна из которых хранилась в мемориале в штате Мадхья-Прадеш.
Как ранее писал News.ru, экс-президент Украины Пётр Порошенко сравнил гетмана Ивана Мазепу с одним из лидеров войны за независимость испанских колоний Симоном Боливаром и Махатмой Ганди.
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