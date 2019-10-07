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Уличные акции за повышение зарплат учёных и увеличение финансирования исследований устроили учёные в Новосибирске и Томске. Участники протестных выступлений раскритиковали указы Владимира Путина о повышении зарплат, которые не могут быть исполнены.

В Новосибирске пикет за повышение зарплат учёных региона до уровня московских коллег прошёл на территории местного Академгородка. На акцию, организованную профсоюзом Сибирского отделения РАН и КПРФ, вышли около 20 человек, пишет « Тайга.инфо ».

Участники акции держали в руках плакаты: «Требуем устранить региональную дискриминацию в оплате учёных», «Требуем равную оплату за равный труд для всех учёных России!», «Нельзя поменять Указ — присоедините Новосибирск к Москве», «Зачем такие указы, если на их выполнение нет финансирования?», «Требуем довести в следующем году расходы на фундаментальные исследования до 0,31% ВВП!»

В соседнем Томске прошёл массовый флешмоб, в котором приняли участие до 100 учёных.

Объявили на всю страну: какая радость, аспирантам повысили стипендию на 90 рублей! Вы понимаете, что это такое? Что можно купить молодому человеку на 90 рублей? Я считаю, что правительство нас обманывает. Вы знаете, это по принципу того, что Медведев сказал: денег нет, но вы держитесь, — цитирует ТВ2 доктора наук Ольгу Сулакшину.

Выступления сибирских учёных приурочены к Всемирному дню действий за достойный труд, который проводится с 2008 года.

Профсоюз Сибирского отделения РАН в 2018 году обратился к президенту Владимиру Путину из-за писем, которые разослало Федеральное агентство научных организаций (ФАНО). Оно, ссылаясь на указ главы государства от 7 мая 2012 года, утверждало, что зарплаты научных сотрудников нужно повысить в два раза от средней по региону. В результате официальные ставки учёных существенно сократили.

Как писал News.ru, в декабре 2018 года десятки работников Дальневосточного отделения РАН провели пикет за равномерное повышение зарплат в отрасли. Участники акции выстроились вдоль федеральной трассы во Владивостоке.

Позднее специалисты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ оценили среднюю зарплату научных сотрудников в субъектах РФ, а также проанализировали сокращения в организациях. Так, оплата труда учёных, попавших под действие президентских майских указов, по итогам 2018 года выросла более чем в 1,5 раза.