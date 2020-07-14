Учёные из Новосибирска впервые получили антитела, блокирующие коронавирус

https://static.news.ru/photo/d1219536-c66b-11ea-90f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zygimantas Gedvila via imago-images.de/Global Look press

В России учёные впервые получили антитела, нейтрализующие коронавирус. Это удалось сделать специалистам Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН, расположенного в Новосибирске.

Как отметила ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова, открытие послужит основой для создания средств специфической терапии и профилактики COVID-19.

В новосибирском научном центре первыми в России получили действующие антитела к COVID-19. Для этого были использованы образцы крови переболевших COVID-19 доноров и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов, — сообщила она ТАСС.

Она пояснила, что данные антитела блокируют взаимодействие вируса и клеточного рецептора АСЕ2 и не дают ему проникать в клетки.

Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН был создан в 2011 году. Он является одним из самых молодых институтов новосибирского академгородка.

Как писал NEWS.ru ранее, медики из Германии выяснили, что переболевшие коронавирусом со временем значительно теряют антитела. По их мнению, это может привести к повторному заражению коронавирусом. До этого к аналогичным данным пришли китайские учёные. Они установили, что наиболее сильное снижение антител наблюдалось у людей, перенёсших заражение без симптомов.