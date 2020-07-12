Медики из Германии выяснили, что переболевшие коронавирусом теряют антитела

У некоторых переболевших коронавирусом пациентов со временем значительно снижается количество антител. Это может привести к повторному заражению коронавирусом. Об этом заявили немецкие медики.
Сокращение количества нейтрализующих коронавирус антител было зафиксировано у четырёх из девяти пациентов клиники инфекционных болезней Швабинг, которая расположена в Мюнхене. Тесты были проведены в специальной лаборатории с высоким уровнем безопасности.
Пока неизвестно, как в долгосрочной перспективе уменьшение числа антител будет влиять на иммунитет. Главный врач отделения инфекционных болезней Клеменс Вендтнер не исключил вероятность того, что переболевшие пациенты вновь заразятся,
Ранее к аналогичным данным пришли китайские учёные. Они установили, что наиболее сильное снижение антител наблюдалось у людей, перенёсших заражение без симптомов.
NEWS.ru писал, что всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном суточном приросте заболевших коронавирусной инфекцией в мире. За последние 24 часа подтверждено 230 370 диагнозов COVID-19, умерли 5285 заражённых.
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