Медики из Германии выяснили, что переболевшие коронавирусом теряют антитела

https://static.news.ru/photo/5bab71a4-c464-11ea-ba05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/Global Look Press

У некоторых переболевших коронавирусом пациентов со временем значительно снижается количество антител. Это может привести к повторному заражению коронавирусом. Об этом заявили немецкие медики.

Сокращение количества нейтрализующих коронавирус антител было зафиксировано у четырёх из девяти пациентов клиники инфекционных болезней Швабинг, которая расположена в Мюнхене. Тесты были проведены в специальной лаборатории с высоким уровнем безопасности.

Пока неизвестно, как в долгосрочной перспективе уменьшение числа антител будет влиять на иммунитет. Главный врач отделения инфекционных болезней Клеменс Вендтнер не исключил вероятность того, что переболевшие пациенты вновь заразятся, сообщает телеканал ZDF.

Ранее к аналогичным данным пришли китайские учёные. Они установили, что наиболее сильное снижение антител наблюдалось у людей, перенёсших заражение без симптомов.

NEWS.ru писал, что всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном суточном приросте заболевших коронавирусной инфекцией в мире. За последние 24 часа подтверждено 230 370 диагнозов COVID-19, умерли 5285 заражённых.