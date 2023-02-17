Ученые установили, сколько нужно спать зимой Ученые выяснили, что сон зимой должен быть продолжительнее

Фото: shutterstock.com

Зимой люди нуждаются в более продолжительном сне, к такому выводу пришли ученые после последних исследований. Это связано с тем, что фаза быстрого сна у городских жителей в зимний период удлиняется в связи с сокращением светового дня, сообщает «Москва 24» со ссылкой на Frontiers in Neuroscience.

«Быстрый сон», который, как известно, напрямую связан с циркадными ритмами, на которые влияет изменение освещения, зимой длился на 30 минут дольше, чем летом, — заявили ученые.

Исследования проводились при участии пациентов, у которых есть проблемы со сном. Участников эксперимента положили спать в лаборатории без будильников. В результате ученым удалось установить, что зимой люди нуждаются в более продолжительном сне.

Специалисты планируют повторить эксперимент, но уже с теми, у кого не наблюдается проблем со сном. В результате планируется установить, необходима ли корректировка сонных привычек.

Сомнолог Елена Царева ранее предупредила, что желание подремать с утра после пробуждения может быть вызвано дефицитом здорового сна. По словам специалиста, на это также могут влиять сильные психологические или физические нагрузки. Она рекомендует вставать ежедневно в одно время, чтобы скорректировать работу организма. При этом заставлять себя ложиться пораньше необходимости нет: нужно прислушиваться к своим ощущениям и отправляться в кровать после того, когда появляется сонливость.