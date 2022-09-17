Участник СВО оценил необходимость мобилизации в России Участник СВО Ветер заявил, что мобилизация в России не нужна

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Участник военной операции на Украине, боец элитного подразделения с позывным Ветер заявил, что в России не нужно объявлять мобилизацию, об этом он рассказал в беседе с РИА Новости. По его словам, ныне привлеченных военных сил хватает для доведения военной операции до конца.

Мы сами справимся, у нас есть подразделения, есть силы, и мы все это доведем до конца, — поделился солдат.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил объявить в России «самомобилизацию», в рамках которой руководители регионов могут подготовить, обучить и укомплектовать добровольцев для помощи СВО. По его словам, в стране «достаточно искренних патриотов, готовых пополнить ряды вооруженных сил».

Идею Кадырова по подготовке добровольцев в регионах России поддержал крымский глава Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что процесс уже идет, руководство республики сделает все необходимое, чтобы добровольцы «уходили полностью экипированные». Губернатор Курской области Роман Старовойт также поддержал призыв главы Чечни.

Кроме того, Кадыров заявил, что будь его воля, он бы объявил в России военное положение и начал применять на Украине «любое вооружение», но подчеркнул, что это его личное мнение как гражданина, патриота и добровольца.