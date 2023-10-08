Участник группы «Руки Вверх!» умер в Москве Regnum: в Москве умер участник группы «Руки Вверх!»

Фото: vk.com/capirin

Владимир Капырин

Regnum со ссылкой на собственный источник сообщает, что клавишник группы «Руки Вверх!» Владимир Капырин ушел из жизни. Мужчине было 36 лет. По словам родственников, у музыканта были проблемы с алкоголем.

В квартире на улице Ельнинской была констатирована смерть 36-летнего мужчины. По словам отца, умерший злоупотреблял алкоголем, — рассказал источник.

По данным Regnum, отец клавишника композитор Дмитрий Капырин 5 октября приехал в дом своего сына и нашел его без сознания, мужчина попытался привести музыканта в чувство, но безуспешно, точные причины смерти Владимира пока не сообщаются, сведения о дате и месте прощания будут известны позднее.

Владимир Капырин был лауреатом многих джазовых фестивалей и конкурсов. Участвовал в разных музыкальных проектах.

Ранее из жизни ушел российский рэп-исполнитель Никита Островский, известный под псевдонимом Джино. Telegram-канал Mash писал, что причиной смерти артиста стали осложнения после перенесенного коронавируса. Островскому был 41 год, известность он получил в начале 2000-х годов в качестве участника дуэт-группы «1000 слов». Последние годы исполнитель занимался сольной карьерой.