Лидер группы «Чайф» эмоционально отреагировал на смерть Горенбурга Лидер группы «Чайф» Шахрин не сдержал слез на церемонии прощания с Горенбургом

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин не сдержал слез во время церемонии прощания с продюсером и музыкантом Евгением Горенбургом в екатеринбургском ЦК «Урал», пишет ЕАН. По его словам, Горенбург был очень жизнелюбивым человеком.

Я третий день чувствую себя обиженным мальчиком. Это нечестно! Человек, который так любил жить, — это нечестно! Одна из последних песен у Женьки была о пионах — [поэтому я принес их], — высказался Шахрин.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что Горенбург скончался в возрасте 66 лет в Екатеринбурге. Он подчеркнул, что музыкант внес неоценимый вклад в сохранение и развитие уральской рок-культуры. Горенбург был вдохновителем фестивалей «Старый Новый Рок» и «Ночь Музыки», а также создателем масштабного книжного фестиваля «Красная строка».