Лидер группы «Чайф» эмоционально отреагировал на смерть Горенбурга

24 апреля 2026 в 13:11

Лидер группы «Чайф» Шахрин не сдержал слез на церемонии прощания с Горенбургом

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин не сдержал слез во время церемонии прощания с продюсером и музыкантом Евгением Горенбургом в екатеринбургском ЦК «Урал», пишет ЕАН. По его словам, Горенбург был очень жизнелюбивым человеком.

Я третий день чувствую себя обиженным мальчиком. Это нечестно! Человек, который так любил жить, — это нечестно! Одна из последних песен у Женьки была о пионах — [поэтому я принес их], — высказался Шахрин.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что Горенбург скончался в возрасте 66 лет в Екатеринбурге. Он подчеркнул, что музыкант внес неоценимый вклад в сохранение и развитие уральской рок-культуры. Горенбург был вдохновителем фестивалей «Старый Новый Рок» и «Ночь Музыки», а также создателем масштабного книжного фестиваля «Красная строка».

Екатеринбург
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Девушка запрыгнула на капот автомобиля ТЦК в попытке отбить мужа
Атаку дронов предотвратили в российском регионе
Россия прорабатывает отмену виз с двумя странами
Захарова раскрыла важное обещание Японии по Украине
Россиянам перечислили продукты, полезные для пищеварения
В Иране заявили, что не считают окончательным перемирие с США
Москвичам дали прогноз погоды на майские праздники
В Алма-Ате ученица принесла топор в школу
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

