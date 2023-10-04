Стало известно о скоропостижной смерти российского рэпера Джино Mash: московский рэпер Джино умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом

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Никта Островский, известный под псевдонимом Джино

Российский исполнитель в жанре рэп Никита Островский, известный под псевдонимом Джино, умер 4 октября, сообщает Telegram-канал Mash. Издание утверждает, что музыкант несколько дней назад поступил в больницу с признаками простуды.

От осложнений из-за коронавируса скончался известный московский андеграунд-рэпер Никита «Джино» Островский. Предварительно, у экс-участника группы «1000 слов» остановилось сердце, — пишет канал.

Островскому был 41 год, известность он получил в начале 2000-х годов в качестве участника дуэт-группы «1000 слов». Последние годы исполнитель занимался сольной карьерой. Поклонники пророчили ему новый виток популярности, так как Джино планировал записать совместную песню с коллегой Оксимироном (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

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