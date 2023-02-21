Убийство президента лиги NFC по грэпплингу и ММА попало на видео

Фото: СУ СК России по Республике Дагестан

Момент убийства президента лиги NFC по грэпплингу и ММА Видади Марданова попал камеры видеонаблюдения, видео публикует Telegram-канал «112». В ролике видно, как двое нападавших повалили спортсмена на землю, а затем один из них выстрелил.

Позже один из них вернулся к телу. Убедившись, что Марданов не двигается, нападавшие ушли. По данным источника, выпущенная из охотничьего ружья пуля отскочила в пострадавшего рикошетом.

Канал утверждает, что один из подозреваемых, 27-летний Тимур Асадов, задержан. Вторым нападавшим полиция считает Абдумислима Муртазалиева.

Марданова застрелили во дворе его дома в четыре часа утра. Спортсмен, предположительно, вышел на улицу, чтобы с кем-то поговорить. Причины убийства на данный момент неизвестны.

Ранее у московского ресторана быстрого питания KFC из травматического пистолета ранили призера ЧМ по греко-римской борьбе Азамата Каирова. Спортсмена с ранением груди доставили в больницу.