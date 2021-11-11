«Убийство бизнеса»: ресторатор о введении обязательных QR-кодов

Общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства, ресторатор Анастасия Татулова считает введение обязательных QR-кодов при посещении кафе и ресторанов бездумным убийством бизнеса. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что ситуация во многих регионах страны, где уже действуют QR-коды, показывает, что выручка ресторанов падает до 60%, что для бизнеса является смертью. Она назвала ситуацию критической.

QR-коды на фитнес, рестораны и магазины с непродовольственными товарами — это просто бездумное убийство бизнеса, не приносящее никакого-то результата. Мне кажется странным не делать вывод, когда уже много регионов на этом споткнулись. Слава богу, мэр Москвы Сергей Собянин этого не сделал, потому что мы видели, как это происходило летом, — сказала Татулова.

По её словам, введение обязательных QR-кодов является средством давления для вакцинирования людей. Омбудсмен уверена, что эта мера не будет работать при развитой доставке и работающий продуктовых магазинах. Татулова напомнила, что в большинстве российских регионов QR-коды для посещения кафе и ресторанов уже введены, и в сфере общественного питания видна совершенно бедственная ситуация.

Выручка ресторанов падает на 60%. Для ресторана — это смерть. Никто не ходит туда. В ресторан редко ходишь один, если хоть у одного человека из компании нет кода, то не идут все. Люди выбирают доставку, а доставка для ресторана не является тем, на чём он может заработать деньги. В регионах, где это введено, мы видим совершенно бедственную ситуацию, — отметила ресторатор.

По её словам, ни в одном регионе нет адекватной ситуации меры поддержки, на федеральном уровне — МРОТ и кредиты.

Даже налоги требуют платить. С убытка. Я оцениваю ситуацию как критическую, — подчеркнула Татулова.

Ранее Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 официально сообщил о подготовке законопроектов о введении обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах. В комитете Госдуме по здоровью поддержали это предложение.