В ГД назвали появление QR-кодов на транспорте эволюцией ограничительных мер

Планы ввести QR-коды на транспорте являются эволюцией ограничительных мер. Об этом NEWS.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, законопроект в случае его принятия не будет противоречить Конституции страны, а значит ущемлять права граждан.

Сейчас на транспорте QR-код не требуется, если он требуется в торговом центре, то почему он не требуется в поезде или самолёте? Это такая эволюция введения ограничительных мер, — отметил Леонов.

Депутат подчеркнул, что любой законопроект можно при желании трактовать так, будто чьи-то права ущемлены. В качестве примера он привел ситуацию с запретом парковки.

Можно любой закон трактовать, что он ущемляет права. Вот стоит знак «Стоянка запрещена», а я хочу припарковаться, [значит] мои права ущемлены? — сыронизировал он.

Ранее стало известно, что правительство разработало законопроекты, определяющие порядок введения в России QR-кодов при посещении общественных мест, поездках на поездах и перелётах на самолётах. Детали пока не уточняются.