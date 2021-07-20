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У начальника ГИБДД Ставрополья и сообщников изъяли деньги и автомобили

14:53, 20 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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При обыске у начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и у его подельников силовики изъяли машины и деньги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальную представительницу МВД Ирину Волк.

Во время обысков у фигурантов изъяты дорогостоящие автомобили, денежные средства, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В отношении полицейских, причастных к противоправной деятельности, назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел, — прокомментировала Волк.

Всего были задержаны 35 сотрудников ГИБДД Ставропольского края.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что задержанным вменяют организацию преступного сообщества, получение взяток, злоупотребление полномочиями. Он назвал замешанных в этом сотрудников «настоящей мафией».

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