У начальника ГИБДД Ставрополья и сообщников изъяли деньги и автомобили

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель администрации города Невинномысска Александр Чинокалов в разговоре с NEWS.ru рассказал, что под роликом с кладбища с призывом делать прививку от коронавируса около 10% комментариев оказались отрицательными. По его словам, их оставляют те, кто любит «покричать, похайпиться».

Люди, которые нормально относятся ко всему, они же не пишут комментарии в принципе. А комментарии в основном пишут те, кто любит покричать, похайпиться, — сказал он. При этом представитель властей...