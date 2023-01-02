Минюст анонсировал запуск портала бесплатной правовой помощи по всей стране Минюст в 2023 году запустит портал бесплатной правовой помощи каждом регионе РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание Министерства юстиции Российской Федерации

Министерство юстиции в течение 2023 года намерено запустить в каждом регионе России проект бесплатной правовой помощи. Информационная система «Правовая помощь» позволит уточнить нюансы законов и создать первичное обращение при помощи конструктора документов.

20 февраля платформу запустили в тестовом режиме в десяти субъектах: Татарстане, Краснодарском крае, Кемеровской, Иркутской, Курской, Московской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областях.

Система разработана при участии МВД и Министерства цифрового развития. Она будет работать во взаимодействии с порталом госуслуг. Уже сейчас для граждан доступен проект Минюста «Вправе.рф», где можно уточнить информацию по оформлению льгот, документов об опеке, получении наследства, приватизации квартиры, оформлении развода и т.д.

Ранее юрист Александр Хаминский перечислил организации, в которые следует обращаться с жалобами на неубранный снег. По его словам, выбор инстанции для подачи жалобы зависит от того, на каком участке придомовой территории не были убраны осадки. Так, за уборку снега с дворовых и прилегающих территорий отвечают управляющие компании. В их зону ответственности в том числе входит расчистка тротуаров и внутридворовых подъездов.