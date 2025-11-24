У греческого салата появился конкурент — «Базркани». Вкусный и необычный армянский салат: и к картошечке, и к мясу

Когда хочется добавить в меню чего-то свежего, яркого и по-настоящему ароматного, на помощь приходит армянская кухня. Салат «Базркани» — это именно то блюдо, которое не оставляет равнодушным никого. В нем удивительным образом сочетаются хрустящие овощи, солоноватые оливки, пикантные специи и нежная зелень. Такой салат не только радует глаз своим пестрым видом, но и дарит неповторимое ощущение свежести и легкости. Он идеально подходит к мясу, птице или может выступать как самостоятельное блюдо — в жаркий день нет ничего лучше такой витаминной бомбы!

Для приготовления возьмите 2 спелых помидора, огурец, красную луковицу, пучок кинзы, пучок петрушки, 100 г маслин без косточек, 50 г грецких орехов, 2 ст. л. оливкового масла, сок половины лимона, соль и красный перец по вкусу. Овощи нарежьте крупными кубиками, лук — тонкими полукольцами, зелень мелко порубите. Орехи слегка подсушите на сковороде и крупно порубите. В просторной миске аккуратно смешайте все ингредиенты, включая маслины. Заправьте салат оливковым маслом и лимонным соком, посолите и поперчите. Дайте ему постоять 10–15 минут, чтобы ароматы соединились. Подавайте сразу же, пока овощи сохраняют свою упругость и свежесть. Приятного аппетита!

