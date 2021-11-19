Экс-прокурора Подмосковья лишат имущества на 750 млн рублей

Экс-прокурора Раменского городского округа Подмосковья Константина Томбулова подозревают в нарушении антикоррупционного законодательства. Проверка показала, что он получил более 250 земельных участков на территории Московской области, которые оформил на своих родственников, сообщает «Коммерсант». Теперь ему грозит конфискация имущества на сумму 750 млн рублей. О богатствах экс-прокурора Генпрокуратура узнала во время расследования возбуждённого в отношении него уголовного дела о получении взяток и участия в незаконном обороте оружия.

В Симоновском райсуде начались слушания по иску Генпрокуратуры. Вместе с Тобуловым по делу проходят ещё 10 человек. Генпрокуратура узнала о богатствах бывшего сотрудника ведомства при расследовании против него уголовного дела о взяточничестве и незаконном обороте оружия. Отмечается, что единственным официальным доходом Тобулова была зарплата на службе, и проверка показала, что его расходы явно не соответствуют полученным доходам.

Всего в период с 2000 года по ноябрь 2018 года господин Томбулов получил 9,3 млн рублей, а его супруга ещё 2,6 млн. Общий доход семьи за этот период практически достиг только 12 млн, — сообщили в надзорном ведомстве.

По результатам антикоррупционной проверки Генпрокуратура просит конфисковать у Константина Томбулова и его соответчиков активы на 749,2 млн рублей.

По данным Генпрокуратуры, Тобулов из «не предусмотренных законом источников» получил более 250 земельных участков на территории Московской области, которые, скрывая от проверяющих, оформил на других лиц, а в дальнейшем для их легализации под видом мнимых сделок перерегистрировал на родственников и других доверенных лиц. Свои активы он оформил на друга, безработную сестру, её мужа, пожилых тестя и тёщу. В частности, работающий менеджером муж сестры экс-прокурора стал обладателем 103 земельных участков, стоимостью в 20 млн рублей.

Также сообщается, что при проведении обыска в доме Томбулова были изъяты часы Breguet и Vacheron Constantin, оцениваемые более чем в 4 млн рублей и 150 тысяч рублей.

Ранее Следователи возбудили уголовное дело против министра культуры Крыма Арины (Веры) Новосельской о получении взятки в особо крупном размере. По версии следователей, в 2018 году она получила от бенефициара компании «Меандр» взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении компанией строительно-монтажных работ по объекту «Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства».