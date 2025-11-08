Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 11:00

Тыкву больше не раздаю. Готовлю обалденные рулетики с курицей — просто, вкусно и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осень — самое время для уютных и полезных блюд из тыквы. Если ты думаешь, что этот золотистый овощ хорош только в кашах и супах, эти рулетики станут приятным открытием! Они сочетают нежную сладость запеченной тыквы с сочной куриной начинкой и пряными травами. Блюдо выглядит по-праздничному нарядно, но готовится просто. Рулетики получаются достаточно сытными, чтобы подать их на ужин, и в то же время достаточно легкими для тех, кто следит за питанием. Идеальный осенний ужин, который согреет и порадует всю семью!

Возьми 500 г тыквы (лучше мускатной или баттернат), очисти от кожуры и нарежь продольными пластинами толщиной 0,5 см. Посоли, сбрызни оливковым маслом и запеки при 200 °C 10 минут до мягкости. Для начинки смешай 300 г куриного фарша с 1 мелко нарезанной луковицей, 2 зубчиками чеснока, солью, перцем и щепоткой мускатного ореха. На слегка остывшие тыквенные пластины выложи тонкий слой фарша, сверни аккуратные рулетики. Выложи их в форму для запекания швом вниз, полей 100 мл сливок, смешанных с 1 ч. л. дижонской горчицы. Посыпь 50 г тертого пармезана и запекай при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки. Подавай с зеленым салатом или рисом.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

