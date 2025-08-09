Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Тяп-ляп, и ужин готов: куриные голени с гречкой и овощами в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные ножки с гречкой и овощами в духовке — это сытное и ароматное блюдо, где сочное мясо с хрустящей корочкой идеально сочетается с рассыпчатой крупой и нежными запеченными овощами. А делать его очень быстро — тяп-ляп, и ужин готов.

Для приготовления возьмите: 4 куриных ножки, 1 стакан гречки, 1 морковь, 1 луковицу, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. растительного масла, соль, перец, специи для курицы. Гречку промойте, овощи нарежьте кубиками. Куриные ножки натрите солью, перцем и специями. В форму для запекания выложите гречку, сверху — овощи и чеснок, посолите, залейте 2 стаканами кипятка. Сверху разместите куриные ножки, смазанные маслом. Накройте фольгой и запекайте 40 минут при 180°C, затем снимите фольгу и готовьте еще 20 минут до румяной корочки.

Подавайте горячим, украсив зеленью, — это полноценный ужин, который понравится всей семье! Вкус получается насыщенным и гармоничным: курица пропитывается соками овощей и специй, гречка вбирает в себя все ароматы, а морковь с луком добавляют сладковатые нотки.

Ранее стало известно, как приготовить курицу табака по-грузински на сковороде: сочные корочка и мясо без гриля.

