22 августа 2025 в 09:00

Тянет в сон и всех ненавидишь? Возможно, дело в завтраке! Что лучше не есть? Эксперты назвали топ-5 продуктов, которые вредно есть на завтрак. Диетологи предупреждают: популярные варианты завтрака могут нанести вред здоровью и фигуре и не давать достаточно сил для начала дня. В антирейтинг вошли:

  1. Сладкие сухие завтраки и мюсли. Высокое содержание сахара вызывает резкий скачок глюкозы в крови, что приводит к быстрому чувству голода и перееданию в течение дня.
  2. Сдобная выпечка и сладости. Как и хлопья, они являются источником «пустых» калорий и простых углеводов, не несущих насыщение.
  3. Жирные колбасы и сосиски. Содержат избыток соли, насыщенных жиров и консервантов, что создает нагрузку на сердечно-сосудистую систему с утра.
  4. Цитрусовые соки натощак. Высокая кислотность может раздражать слизистую желудка, провоцируя изжогу и обострение гастрита.
  5. Холодные напитки и йогурты из холодильника. Могут нарушить пищеварение, так как организму требуется энергия для их согревания.

Специалисты рекомендуют начинать день со сбалансированного завтрака, включающего сложные углеводы, белки и полезные жиры.

