Тянет на сладкое, но лень идти в магазин? Эти быстрые мини-пончики для вас

Когда хочется сладкого, а идти в магазин лень, эти воздушные пончики станут идеальным решением. Нежные, с хрустящей корочкой и тающей серединкой, они готовятся из простых ингредиентов, которые есть на каждой кухне. Идеальный вариант для внезапного чаепития!
Ингредиенты:
- мука — 300 г;
- молоко — 150 мл;
- сливочное масло — 50 г;
- сахарная пудра — для подачи;
- растительное масло — для жарки;
- соль — щепотка;
- ванилин — по вкусу.
Приготовление:
- Смешать муку с солью и ванилином.
- Добавить теплое молоко и растопленное масло.
- Замесить мягкое тесто, не липнущее к рукам.
- Раскатать пласт толщиной 1,5 см, вырезать кружочки.
- Разогреть масло в сотейнике (слой 3 см).
- Обжаривать пончики по 1–2 минуты с каждой стороны.
- Выложить на бумажные полотенца, посыпать сахарной пудрой.
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