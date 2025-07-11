Тянет на сладкое, но лень идти в магазин? Эти быстрые мини-пончики для вас

Тянет на сладкое, но лень идти в магазин? Эти быстрые мини-пончики для вас

Когда хочется сладкого, а идти в магазин лень, эти воздушные пончики станут идеальным решением. Нежные, с хрустящей корочкой и тающей серединкой, они готовятся из простых ингредиентов, которые есть на каждой кухне. Идеальный вариант для внезапного чаепития!

Ингредиенты:

мука — 300 г;

молоко — 150 мл;

сливочное масло — 50 г;

сахарная пудра — для подачи;

растительное масло — для жарки;

соль — щепотка;

ванилин — по вкусу.

Приготовление:

Смешать муку с солью и ванилином. Добавить теплое молоко и растопленное масло. Замесить мягкое тесто, не липнущее к рукам. Раскатать пласт толщиной 1,5 см, вырезать кружочки. Разогреть масло в сотейнике (слой 3 см). Обжаривать пончики по 1–2 минуты с каждой стороны. Выложить на бумажные полотенца, посыпать сахарной пудрой.

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