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11 июля 2025 в 12:38

Тянет на сладкое, но лень идти в магазин? Эти быстрые мини-пончики для вас

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется сладкого, а идти в магазин лень, эти воздушные пончики станут идеальным решением. Нежные, с хрустящей корочкой и тающей серединкой, они готовятся из простых ингредиентов, которые есть на каждой кухне. Идеальный вариант для внезапного чаепития!

Ингредиенты:

  • мука — 300 г;
  • молоко — 150 мл;
  • сливочное масло — 50 г;
  • сахарная пудра — для подачи;
  • растительное масло — для жарки;
  • соль — щепотка;
  • ванилин — по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешать муку с солью и ванилином.
  2. Добавить теплое молоко и растопленное масло.
  3. Замесить мягкое тесто, не липнущее к рукам.
  4. Раскатать пласт толщиной 1,5 см, вырезать кружочки.
  5. Разогреть масло в сотейнике (слой 3 см).
  6. Обжаривать пончики по 1–2 минуты с каждой стороны.
  7. Выложить на бумажные полотенца, посыпать сахарной пудрой.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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