«Ты следующий»: Игорь Стам прочитал пророческую прозу у гроба Шаляпина

https://static.news.ru/photo/764dc384-6182-11eb-b4d0-fa163e074e61_660.jpg Александр Шаляпин Фото: instagram.com/shalyap_in

Актёр Театра. Doc. Игорь Стам во время церемонии прощания с юмористом Александром Шаляпиным прочитал пугающе-пророческую прозу комика.

Вместе со Стамом стендапер Шаляпин участвовал в постановках театра. Вероятно, он предчувствовал смерть и даже осознавал, что приведёт его к кончине. Слова близких подтверждают, что артист страдал тяжёлой депрессией и пристрастием к алкоголю, передаёт Пятый канал.

В какой-то момент меня как будто током шоркнуло. И, зная свои проблемы с алкоголем и наркотиками, мне вдруг внутри сказало: «Дружище, ты понимаешь, что ты следующий?» Я ещё раз глянул на гроб и увидел в нём себя. Я представил себе эту Люберецкую квартиру с такими же алкашами, чуваками и вот это вот всё. И мне стало страшно, — процитировал Стам строки Шаляпина над его гробом.

Ранее стало известно, что семья стендапера Александра Шаляпина, совершившего самоубийство, отказалась от кремации тела, хотя при жизни комик настаивал на этом. В итоге артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, рассказали друзья мужчины. По словам приятелей, Шаляпин очень переживал из-за недостатка выступлений из-за пандемии коронавируса. Представитель программ реабилитации РФ в ООН Никита Лушников, который знал стендапера, заявил, что опечален случившимся.

Прощание со стендап-комиком Александром Шаляпиным прошло 28 января в прощальном зале на Троекуровском кладбище. Церемония началась в 12:00.

Тело Александра Шаляпина было обнаружено в его квартире в Москве в ночь на 25 января. Нашла комика его жена, вернувшаяся с дачи. По словам супруги, Шаляпин долго не мог справиться с алкогольной зависимостью, он страдал от депрессии.

Накануне комик вернулся из белгородской клиники, где проходил очередной курс лечения. Что произошло, пока он был в квартире один, неизвестно, но в итоге артист свёл счёты с жизнью, писал NEWS.ru.