Умер актер из «Астерикса и Обеликса»

Умер актер из «Астерикса и Обеликса» Комик Бан Хэй Мин умер на 44-м году жизни в результате несчастного случая

Комик Бан Хэй Мин, сыгравший в фильме «Астерикс и Обеликс: Поднебесная», скончался в возрасте 43 лет, сообщает издание Parisien. Отмечается, что он умер в результате несчастного случая.

С бескрайней грустью мы вынуждены сообщить о трагичном уходе нашего друга, нашего выдающегося артиста Бан Хэй Мина, — сказал представитель артиста.

Парижская прокуратура начала расследование для установления причин смерти актера. По предварительной версии, там нет криминала.

Ранее сообщалось, что в США на 61-м году жизни умер сценарист Дэвид Флеботт. Причины не уточняются. Он известен работой над сериалами «Отчаянные домохозяйки», «Подпольная империя», «Мастера секса». Флеботт являлся лауреатом «Эмми» и дважды был номинирован на премию Гильдии сценаристов США. Последней его работой стало шоу «Король Талсы».

До этого пражский Национальный театр сообщил о смерти певицы, педагога Гелены Таттермусховой. Артистка озвучивала главную героиню из знаменитой сказки «Русалочка» 1963 года. Подробности смерти певицы-сопрано не приводятся.