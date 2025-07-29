Творожный торт без выпечки — сделай и удиви всех близких этим шедевром

Легкий и нежный творожный торт без выпечки, который готовится быстро и точно понравится всем. Сохраняйте рецепт и радуйте родных вкусным десертом.
Ингредиенты
- Творог — 400 г
- Сахар — 200 г
- Сметана — 400 г
- Сливочное масло — 150 г
- Печенье — 200 г
- Желатин — 2 пакетика
- Шоколад — 100 г
- Сливки — 75 мл
Пошаговый рецепт
- Измельчите печенье в крошку с помощью блендера. Растопите сливочное масло.
- Перемешайте крошку печенья со сливочным маслом. В форму для торта выложите пергамент и утрамбуйте основу из крошки. Отправьте в холодильник для застывания.
- Растворите желатин в горячей воде и оставьте набухать. В блендере смешайте творог, сахар и сметану, разделите массу на две части.
- В одну часть творожной массы добавьте растопленный шоколад и сливки, хорошо перемешайте с желатином. В другую — только желатин.
- Достаньте основу из холодильника и выкладывайте по 5 столовых ложек белой и шоколадной массы поочерёдно, формируя узор.
- С помощью зубочистки проведите узоры на поверхности торта. Отправьте застывать в холодильник минимум на ночь.
- Перед подачей аккуратно отделите торт от формы, можно слегка подогреть края феном. Украсьте по желанию ягодами.
Наслаждайтесь нежным вкусом и простотой приготовления этого торта!
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