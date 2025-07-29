Творожный торт без выпечки — сделай и удиви всех близких этим шедевром

Творожный торт без выпечки — сделай и удиви всех близких этим шедевром

Легкий и нежный творожный торт без выпечки, который готовится быстро и точно понравится всем. Сохраняйте рецепт и радуйте родных вкусным десертом.

Ингредиенты

Творог — 400 г

Сахар — 200 г

Сметана — 400 г

Сливочное масло — 150 г

Печенье — 200 г

Желатин — 2 пакетика

Шоколад — 100 г

Сливки — 75 мл

Пошаговый рецепт

Измельчите печенье в крошку с помощью блендера. Растопите сливочное масло. Перемешайте крошку печенья со сливочным маслом. В форму для торта выложите пергамент и утрамбуйте основу из крошки. Отправьте в холодильник для застывания. Растворите желатин в горячей воде и оставьте набухать. В блендере смешайте творог, сахар и сметану, разделите массу на две части. В одну часть творожной массы добавьте растопленный шоколад и сливки, хорошо перемешайте с желатином. В другую — только желатин. Достаньте основу из холодильника и выкладывайте по 5 столовых ложек белой и шоколадной массы поочерёдно, формируя узор. С помощью зубочистки проведите узоры на поверхности торта. Отправьте застывать в холодильник минимум на ночь. Перед подачей аккуратно отделите торт от формы, можно слегка подогреть края феном. Украсьте по желанию ягодами.

Наслаждайтесь нежным вкусом и простотой приготовления этого торта!

Когда в доме появляется много разных колбас, я понимаю — пора варить солянку. Этот суп всегда получается сытным, ярким и с таким ароматом, что сбегаются даже те, кто «не голоден».