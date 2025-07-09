Солянка по-русски, но с характером: копчёности, маслины и лимон

Когда в доме появляется много разных колбас, я понимаю — пора варить солянку. Этот суп всегда получается сытным, ярким и с таким ароматом, что сбегаются даже те, кто «не голоден».
Ингредиенты:
- свинина — 300 г;
- варено-копченая колбаса — 150 г;
- сырокопченая колбаса — 100 г;
- баварские колбаски — 150 г;
- лук — 1 шт.;
- соленые огурцы — 1–2 шт.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- вода — 2 л;
- маслины — 10 шт.;
- рассол из маслин — 100 мл;
- лавровый лист — 2 шт.;
- перец, соль — по вкусу;
- лимон — для подачи.
Сначала варю мясо до мягкости, а тем временем тушу лук с огурцами и пастой. Затем соединяю бульон, мясо, зажарку и все виды колбас, даю прокипеть, добавляю маслины с рассолом и лаврушку. Перед подачей кидаю в тарелку дольку лимона — и готово. Горячая, насыщенная, с легкой кислинкой — такая солянка у нас уходит без остатка.
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