Солянка по-русски, но с характером: копчёности, маслины и лимон

Когда в доме появляется много разных колбас, я понимаю — пора варить солянку. Этот суп всегда получается сытным, ярким и с таким ароматом, что сбегаются даже те, кто «не голоден».

Ингредиенты:

свинина — 300 г;

варено-копченая колбаса — 150 г;

сырокопченая колбаса — 100 г;

баварские колбаски — 150 г;

лук — 1 шт.;

соленые огурцы — 1–2 шт.;

томатная паста — 1 ст. л.;

вода — 2 л;

маслины — 10 шт.;

рассол из маслин — 100 мл;

лавровый лист — 2 шт.;

перец, соль — по вкусу;

лимон — для подачи.

Сначала варю мясо до мягкости, а тем временем тушу лук с огурцами и пастой. Затем соединяю бульон, мясо, зажарку и все виды колбас, даю прокипеть, добавляю маслины с рассолом и лаврушку. Перед подачей кидаю в тарелку дольку лимона — и готово. Горячая, насыщенная, с легкой кислинкой — такая солянка у нас уходит без остатка.

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