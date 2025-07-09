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09 июля 2025 в 14:47

Солянка по-русски, но с характером: копчёности, маслины и лимон

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда в доме появляется много разных колбас, я понимаю — пора варить солянку. Этот суп всегда получается сытным, ярким и с таким ароматом, что сбегаются даже те, кто «не голоден».

Ингредиенты:

  • свинина — 300 г;
  • варено-копченая колбаса — 150 г;
  • сырокопченая колбаса — 100 г;
  • баварские колбаски — 150 г;
  • лук — 1 шт.;
  • соленые огурцы — 1–2 шт.;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • вода — 2 л;
  • маслины — 10 шт.;
  • рассол из маслин — 100 мл;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • перец, соль — по вкусу;
  • лимон — для подачи.

Сначала варю мясо до мягкости, а тем временем тушу лук с огурцами и пастой. Затем соединяю бульон, мясо, зажарку и все виды колбас, даю прокипеть, добавляю маслины с рассолом и лаврушку. Перед подачей кидаю в тарелку дольку лимона — и готово. Горячая, насыщенная, с легкой кислинкой — такая солянка у нас уходит без остатка.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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