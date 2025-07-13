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13 июля 2025 в 18:30

Творожные бомбочки с шоколадом! Вкуснятина к чаю из обычных продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожное печенье «Бомбочки с шоколадом» — воздушное наслаждение за 30 минут! Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто любит нежную выпечку с насыщенным шоколадным вкусом. Творожная основа делает печенье удивительно мягким и воздушным, а шоколадные кусочки создают приятные сладкие всплески в каждом укусе. Идеальный вариант для семейного чаепития или когда хочется порадовать близких простым, но очень вкусным десертом.

Разомните 200 г творога вилкой, добавьте 1 яйцо, 40 г сахара и щепотку ванилина. Тщательно перемешайте до однородности. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в творожную массу. Замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Если нужно, добавьте немного больше муки. Тесто заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 20–30 минут — так с ним будет легче работать.

Охлажденное тесто раскатайте в пласт толщиной около 5 мм. Нарежьте квадратики или кружочки, в центр каждого положите по несколько кусочков шоколада. Защипните края, формируя аккуратные печенья. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до легкого золотистого оттенка.

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кулинария
рецепты
творог
шоколад
Мария Левицкая
М. Левицкая
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