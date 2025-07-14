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Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 07:24

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 июля: инфографика

Фото: МО РФ

В ночь на 14 июля ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 11 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:30 мск 13 июля текущего года до 07:00 мск 14 июля дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть БПЛА — над территорией Орловской области, два БПЛА — над территорией Брянской области и по одному БПЛА — над территориями Курской области, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

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