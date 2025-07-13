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13 июля 2025 в 11:45

Вместо сырников делаю эту лепешку с творогом: всего 200 ккал на всю порцию

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вместо сырников делаю эту лепешку с творогом. Она получается с золотистой хрустящей корочкой снаружи и нежной воздушной текстурой внутри. В ней всего 200 ккал на всю порцию, можно жарить и запекать.

Рецепт: смешайте 200 г творога (5% жирности), 1 яйцо, 50 г тертого сыра, 3 ст. л. цельнозерновой муки, 0,5 ч. л. разрыхлителя и щепотку соли. Тесто должно быть мягким, но не липнуть к рукам. Раскатайте лепешку толщиной 1 см, обжарьте на сухой сковороде по 3 минуты с каждой стороны под крышкой или запеките 15 минут при 200 °C.

Калорийность — около 200 ккал на лепешку, при этом блюдо богато белком (15 г) и кальцием, а также приносит много пользы: творог укрепляет кости, сыр улучшает метаболизм, а цельнозерновая мука дает долгое чувство сытости.

Ранее стало известно, как приготовить диетическую лепешку с кабачком без муки. В ней всего 120 ккал.

лепешки
творог
рецепты
перекусы
Дарья Иванова
Д. Иванова
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