Терапевт раскрыла, вреден ли кофе для печени Терапевт Умрик: кофе не является вредным для печени напитком

Кофе не наносит вред печени, однако повышает кислотность желудка и может привести к обезвоживанию, заявила NEWS.ru заведующая терапевтическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России Дарья Умрик. По ее словам, эти факторы негативно влияют на общее состояние здоровья.

Кофе и содержащийся в нем кофеин не оказывают прямого гепатотоксического действия, то есть безопасны для печени. Не стоит забывать, что кофе является психостимулятором и может вызывать повышение кислотности желудочного сока, а также обезвоживание и оказывать общее влияние на организм, поэтому при наличии каких-либо заболеваний злоупотреблять кофе не стоит, — сказала Умрик.

Она уточнила, что всем, кто беспокоится о здоровье, стоит проконсультироваться с врачом и узнать допустимую дозу кофе с учетом индивидуальных особенностей и истории болезни. По словам терапевта, норма в среднем составляет около 400 мл готового напитка.

Помните, что неорганический, сублимированный кофе часто обрабатывают различными химическими веществами, поэтому следует отдавать предпочтение молотому кофе. При приготовлении используйте только чистую воду и не делайте напиток слишком крепким и горячим, — добавила Умрик.

Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова заявила, что две кружки кофе в день могут увеличить продолжительность жизни за счет положительного влияния на кишечную микрофлору и тонус сосудов. По ее словам, эти факторы снижают риск заболеваний сердца.