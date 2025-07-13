Обалденные глазированные сырки! Такие в магазине не купишь — вкус и польза

Обалденные глазированные сырки! Такие в магазине не купишь — вкус и польза

Обалденные глазированные сырки! Такие в магазине не купишь — вкус и польза! Десерт легко приготовить дома из натуральных продуктов и без консервантов. Мягкий творожный слой под шоколадной глазурью — отличный выбор для детского перекуса или семейного чаепития.

Ингредиенты

Творог 5–9% – 500 г

Сливочное масло (комнатной температуры) – 90 г

Сахарная пудра – 90 г

Ванилин – по желанию

Джем или варёная сгущёнка – по желанию

Шоколад – 300 г

Растительное масло – 30 г

Приготовление

Взбейте творог, сахарную пудру и сливочное масло до однородности с помощью блендера или миксера. Выложите массу в форму (можно использовать форму для конфет, или любую порционную), при желании добавьте джем или варёную сгущёнку, отправьте в морозилку на 3 часа. Растопите шоколад с растительным маслом в микроволновке, перемешайте. Обмакните каждый творожный сырок в шоколад и украсьте по желанию.

Десерт готов! Это простой и вкусный способ побаловать детей натуральным сладким лакомством.

Ранее мы готовили простой рецепт десерта из ряженки! Желешка, которая покорит всех.