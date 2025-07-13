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13 июля 2025 в 07:45

Обалденные глазированные сырки! Такие в магазине не купишь — вкус и польза

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обалденные глазированные сырки! Такие в магазине не купишь — вкус и польза! Десерт легко приготовить дома из натуральных продуктов и без консервантов. Мягкий творожный слой под шоколадной глазурью — отличный выбор для детского перекуса или семейного чаепития.

Ингредиенты

  • Творог 5–9% – 500 г
  • Сливочное масло (комнатной температуры) – 90 г
  • Сахарная пудра – 90 г
  • Ванилин – по желанию
  • Джем или варёная сгущёнка – по желанию
  • Шоколад – 300 г
  • Растительное масло – 30 г

Приготовление

  1. Взбейте творог, сахарную пудру и сливочное масло до однородности с помощью блендера или миксера. Выложите массу в форму (можно использовать форму для конфет, или любую порционную), при желании добавьте джем или варёную сгущёнку, отправьте в морозилку на 3 часа.
  2. Растопите шоколад с растительным маслом в микроволновке, перемешайте. Обмакните каждый творожный сырок в шоколад и украсьте по желанию.

Десерт готов! Это простой и вкусный способ побаловать детей натуральным сладким лакомством.

Ранее мы готовили простой рецепт десерта из ряженки! Желешка, которая покорит всех.

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десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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