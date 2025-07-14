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14 июля 2025 в 06:00

Врач развеяла миф о страшном вреде гречки для здоровья

Врач Павлова: не существует исследований о воспалении сосудов из-за гречки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследований, подтверждающих связь употребления гречки с воспалением сосудистой стенки, не существует, заявила NEWS.ru врач общей практики гастроэнтеролог Елена Павлова. По ее словам, аллергия на гречку возникает всего у 2,8% людей.

Гречка, по данным некоторых докторов, может вызывать воспаление в сосудистой стенке. Но исследований, которые указывают на эти данные, не существует. Если исходить из того, что на гречку может быть аллергическая реакция, то такое, по данным статистики, бывает у 2,8% людей. Это незначительная цифра. Да, на любой продукт может быть индивидуальная непереносимость, — сказала Павлова.

Она уточнила, что употребление гречки с сахаром и маслом также не наносит сильного вреда здоровью. По словам Павловой, масло необходимо для работы желчного пузыря, а также выработки кортизола, тестостерона и эстрогена. При этом врач уточнила, что сахар вреден, однако его можно заменить ягодами.

Гречка содержит сложные углеводы, которые медленно расщепляются в отличие от той же манки. Содержит витамины группы В и минералы — железо, магний, фосфор, цинк, медь, марганец и селен. В ней есть незаменимые аминокислоты: лизин, метионин. Более того в гречке есть рутин — биофлавоноид, который укрепляет стенку кровеносных сосудов. Гликемический индекс низкий, поэтому можно использовать людям с диабетом. Единственное верное решение — это чувство меры и применение любого продукта два-три раза в неделю, чтобы получить пользу, а не вред, — добавила Павлова.

Ранее биолог Ирина Лялина заявила, что высший сорт гречки содержит меньше сорных примесей и дробленых зерен. По ее словам, сорт должен быть указан на упаковке. Она уточнила, что прозрачная упаковка позволяет визуально оценить качество крупы, а вакуумная или герметичная дольше сохраняет свежесть.

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