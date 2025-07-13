Вишня и апельсин — супермикс для запеканки: готовлю на сковороде и кайфую

Вишня и апельсин — супермикс для запеканки: готовлю на сковороде и кайфую

Эта творожная запеканка на сковороде — идеальное решение для быстрого и полезного завтрака. Нежная текстура с кисло-сладкими нотками вяленой вишни и свежим ароматом апельсиновой цедры понравится всей семье. А главное — готовится она без духовки, всего за несколько минут.

Ингредиенты:

творог — 300 г;

яйца куриные — 2 шт.;

сахар — 50 г;

кукурузный крахмал — 30 г;

разрыхлитель теста — 3 г;

соль — 1 щепотка;

вяленая вишня — 30 г;

цедра апельсина — 2 г;

масло растительное — 5 мл.

Приготовление:

В глубокой миске смешайте творог, яйца и сахар. Добавьте крахмал, разрыхлитель, соль и цедру апельсина. Вишню мелко нарежьте и аккуратно вмешайте в тесто. Сковороду слегка смажьте маслом и разогрейте на среднем огне. Выложите творожную массу, разровняйте и накройте крышкой. Готовьте на маленьком огне 10–12 минут, затем переверните и подержите еще 3–5 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.