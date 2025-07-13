Вишня и апельсин — супермикс для запеканки: готовлю на сковороде и кайфую

Эта творожная запеканка на сковороде — идеальное решение для быстрого и полезного завтрака. Нежная текстура с кисло-сладкими нотками вяленой вишни и свежим ароматом апельсиновой цедры понравится всей семье. А главное — готовится она без духовки, всего за несколько минут.
Ингредиенты:
- творог — 300 г;
- яйца куриные — 2 шт.;
- сахар — 50 г;
- кукурузный крахмал — 30 г;
- разрыхлитель теста — 3 г;
- соль — 1 щепотка;
- вяленая вишня — 30 г;
- цедра апельсина — 2 г;
- масло растительное — 5 мл.
Приготовление:
- В глубокой миске смешайте творог, яйца и сахар.
- Добавьте крахмал, разрыхлитель, соль и цедру апельсина.
- Вишню мелко нарежьте и аккуратно вмешайте в тесто.
- Сковороду слегка смажьте маслом и разогрейте на среднем огне.
- Выложите творожную массу, разровняйте и накройте крышкой.
- Готовьте на маленьком огне 10–12 минут, затем переверните и подержите еще 3–5 минут.
Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.