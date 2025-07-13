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13 июля 2025 в 09:53

Вишня и апельсин — супермикс для запеканки: готовлю на сковороде и кайфую

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта творожная запеканка на сковороде — идеальное решение для быстрого и полезного завтрака. Нежная текстура с кисло-сладкими нотками вяленой вишни и свежим ароматом апельсиновой цедры понравится всей семье. А главное — готовится она без духовки, всего за несколько минут.

Ингредиенты:

  • творог — 300 г;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • сахар — 50 г;
  • кукурузный крахмал — 30 г;
  • разрыхлитель теста — 3 г;
  • соль — 1 щепотка;
  • вяленая вишня — 30 г;
  • цедра апельсина — 2 г;
  • масло растительное — 5 мл.

Приготовление:

  1. В глубокой миске смешайте творог, яйца и сахар.
  2. Добавьте крахмал, разрыхлитель, соль и цедру апельсина.
  3. Вишню мелко нарежьте и аккуратно вмешайте в тесто.
  4. Сковороду слегка смажьте маслом и разогрейте на среднем огне.
  5. Выложите творожную массу, разровняйте и накройте крышкой.
  6. Готовьте на маленьком огне 10–12 минут, затем переверните и подержите еще 3–5 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
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кулинария
творог
запеканки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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