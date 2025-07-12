Голод не дает заснуть? Этот трайфл с киви и творогом — то, что вам нужно

Если вечерний голод не дает уснуть, этот легкий трайфл с киви и творогом станет идеальным решением. Всего несколько слоев простых ингредиентов — и вы получаете вкусный, полезный перекус, который не перегрузит желудок перед сном.
Ингредиенты:
- творог — 100 г;
- киви — 1 шт.;
- мед — 1 ч. л.;
- овсяные хлопья — 1–2 ст. л.
Приготовление:
- Смешайте творог с медом до однородности.
- Киви очистите и нарежьте тонкими ломтиками.
- В стакан или пиалу выложите слоями: творожную массу, ломтики киви, немного овсяных хлопьев.
- Повторите слои еще раз.
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