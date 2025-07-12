Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 19:33

Голод не дает заснуть? Этот трайфл с киви и творогом — то, что вам нужно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вечерний голод не дает уснуть, этот легкий трайфл с киви и творогом станет идеальным решением. Всего несколько слоев простых ингредиентов — и вы получаете вкусный, полезный перекус, который не перегрузит желудок перед сном.

Ингредиенты:

  • творог — 100 г;
  • киви — 1 шт.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • овсяные хлопья — 1–2 ст. л.

Приготовление:

  1. Смешайте творог с медом до однородности.
  2. Киви очистите и нарежьте тонкими ломтиками.
  3. В стакан или пиалу выложите слоями: творожную массу, ломтики киви, немного овсяных хлопьев.
  4. Повторите слои еще раз.

Ранее также сообщалось о рецепте десерта, знакомого многим с детства, — шоколадного масла. Его легко приготовить дома, и оно получится даже вкуснее магазинного.

еда
десерты
рецепты
творог
фрукты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Самаре поваленное ураганным ветром дерево насмерть задавило двух человек
«Угроза человечеству»: Трамп решил лишить гражданства известную ведущую
В Германии раскрыли, чем обернулись резкие высказывания Лаврова о Мерце
Раскрыты новые подробности гибели британца из ВСУ на Украине
В МАГАТЭ отреагировали на удар БПЛА по зданию администрации Энергодара
Италия не простила Зеленскому слов о России
Шоу «Маска», Пугачева, смерть жены: как живет певец Ярослав Сумишевский
«Мисс Россия — 2025»: фото самых ослепительных девушек страны
Кличко заявил о «сильном запахе» тоталитаризма на Украине
«Подхалимы»: в США объяснили, почему Трамп набрал бестолковую администрацию
Московский суд заочно арестовал разыскиваемого бизнесмена Урради из Алжира
Россиянка две недели жила с детьми в глухой индийской пещере
Анфиса Чехова намекнула на личную драму после интервью Ковальчук
«Выглядит смешным»: Меньшова высказалась о скрывающих свой возраст женщинах
Психиатр объяснил слова Арахамии об издевательствах над Зеленским в детстве
Глава ЕК выступила с грозным предупреждением для США из-за пошлин
В Подмосковье поставят памятник борьбе СССР и КНДР с милитаризмом Японии
Опубликованы кадры участившихся вспышек на Солнце
Сотрудники ФСБ уничтожили дрон-матку для украинских БПЛА в ДНР
В Финляндии заявили о задержании «дезертира» из ЧВК «Вагнер»
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.