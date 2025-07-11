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11 июля 2025 в 20:29

Влюбились в эти лодочки-капрезе! Готовятся 15 минут, а вкус — божественный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта нежная сырная лодочка сочетает в себе все лучшее от классического салата капрезе. Легкая творожная основа с хрустящей корочкой идеально дополняется сочными помидорами и тягучей моцареллой.

Ингредиенты:

  • творог 5% — 200 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • легкий сыр — 80 г;
  • мука — 3 ст. л.;
  • чеснок — по вкусу;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • желток — для смазывания;
  • моцарелла — по вкусу;
  • помидоры — 2–3 шт.;
  • базилик или шпинат — по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешайте творог, яйцо, тертый сыр, муку, измельченный чеснок, соль и перец до однородной массы.
  2. Сформируйте из теста лодочки, выложите на противень.
  3. Смажьте желтком, выпекайте при 180°C 10 минут.
  4. Достаньте, заполните лодочки кружочками помидоров и моцареллы.
  5. Верните в духовку на 3–5 минут до расплавления сыра.
  6. Украсьте свежим базиликом перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла.

еда
выпечка
сыры
творог
томаты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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