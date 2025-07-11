Влюбились в эти лодочки-капрезе! Готовятся 15 минут, а вкус — божественный

Эта нежная сырная лодочка сочетает в себе все лучшее от классического салата капрезе. Легкая творожная основа с хрустящей корочкой идеально дополняется сочными помидорами и тягучей моцареллой.
Ингредиенты:
- творог 5% — 200 г;
- яйцо — 1 шт.;
- легкий сыр — 80 г;
- мука — 3 ст. л.;
- чеснок — по вкусу;
- соль, черный перец — по вкусу;
- желток — для смазывания;
- моцарелла — по вкусу;
- помидоры — 2–3 шт.;
- базилик или шпинат — по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте творог, яйцо, тертый сыр, муку, измельченный чеснок, соль и перец до однородной массы.
- Сформируйте из теста лодочки, выложите на противень.
- Смажьте желтком, выпекайте при 180°C 10 минут.
- Достаньте, заполните лодочки кружочками помидоров и моцареллы.
- Верните в духовку на 3–5 минут до расплавления сыра.
- Украсьте свежим базиликом перед подачей.
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