Влюбились в эти лодочки-капрезе! Готовятся 15 минут, а вкус — божественный

Влюбились в эти лодочки-капрезе! Готовятся 15 минут, а вкус — божественный

Эта нежная сырная лодочка сочетает в себе все лучшее от классического салата капрезе. Легкая творожная основа с хрустящей корочкой идеально дополняется сочными помидорами и тягучей моцареллой.

Ингредиенты:

творог 5% — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

легкий сыр — 80 г;

мука — 3 ст. л.;

чеснок — по вкусу;

соль, черный перец — по вкусу;

желток — для смазывания;

моцарелла — по вкусу;

помидоры — 2–3 шт.;

базилик или шпинат — по вкусу.

Приготовление:

Смешайте творог, яйцо, тертый сыр, муку, измельченный чеснок, соль и перец до однородной массы. Сформируйте из теста лодочки, выложите на противень. Смажьте желтком, выпекайте при 180°C 10 минут. Достаньте, заполните лодочки кружочками помидоров и моцареллы. Верните в духовку на 3–5 минут до расплавления сыра. Украсьте свежим базиликом перед подачей.

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