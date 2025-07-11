Нашли идеальное применение баклажанам! Этот салат с сиртаки — просто бомба

Нашли идеальное применение баклажанам! Этот салат с сиртаки — просто бомба

Этот ароматный салат с баклажанами и сыром сиртаки станет отличным решением для легкого ужина или сытного перекуса. Готовится всего за 15 минут, а сочетание обжаренных баклажанов, свежих овощей и солоноватого сыра делает его по-настоящему вкусным.

Ингредиенты:

баклажаны — 3 шт.;

болгарский перец — 1 крупный;

помидоры — 300 г;

сыр сиртаки — по вкусу;

зелень (петрушка) — щедрый пучок;

приправа для гриля, чеснок, соль и перец — по вкусу.

Для заправки:

греческая заправка — по вкусу;

уксус — 2 ст. л.;

вода — 5 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

прованские травы — по вкусу.

Приготовление:

Баклажаны нарезать кубиками, обжарить до золотистого цвета, добавить приправы и чеснок. Выложить на салфетку, чтобы убрать лишний жир. Перец и помидоры нарезать кубиками, смешать с баклажанами, сыром и зеленью. Смешать масло, уксус, воду, сахар, соль и прованские травы. Полить салат заправкой, перемешать.

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