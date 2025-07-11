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11 июля 2025 в 15:43

Нашли идеальное применение баклажанам! Этот салат с сиртаки — просто бомба

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот ароматный салат с баклажанами и сыром сиртаки станет отличным решением для легкого ужина или сытного перекуса. Готовится всего за 15 минут, а сочетание обжаренных баклажанов, свежих овощей и солоноватого сыра делает его по-настоящему вкусным.

Ингредиенты:

  • баклажаны — 3 шт.;
  • болгарский перец — 1 крупный;
  • помидоры — 300 г;
  • сыр сиртаки — по вкусу;
  • зелень (петрушка) — щедрый пучок;
  • приправа для гриля, чеснок, соль и перец — по вкусу.

Для заправки:

  • греческая заправка — по вкусу;
  • уксус — 2 ст. л.;
  • вода — 5 ст. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • прованские травы — по вкусу.

Приготовление:

  1. Баклажаны нарезать кубиками, обжарить до золотистого цвета, добавить приправы и чеснок. Выложить на салфетку, чтобы убрать лишний жир.
  2. Перец и помидоры нарезать кубиками, смешать с баклажанами, сыром и зеленью.
  3. Смешать масло, уксус, воду, сахар, соль и прованские травы.
  4. Полить салат заправкой, перемешать.

Ранее сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

еда
салаты
овощи
сыры
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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