Нашли идеальное применение баклажанам! Этот салат с сиртаки — просто бомба

Этот ароматный салат с баклажанами и сыром сиртаки станет отличным решением для легкого ужина или сытного перекуса. Готовится всего за 15 минут, а сочетание обжаренных баклажанов, свежих овощей и солоноватого сыра делает его по-настоящему вкусным.
Ингредиенты:
- баклажаны — 3 шт.;
- болгарский перец — 1 крупный;
- помидоры — 300 г;
- сыр сиртаки — по вкусу;
- зелень (петрушка) — щедрый пучок;
- приправа для гриля, чеснок, соль и перец — по вкусу.
Для заправки:
- греческая заправка — по вкусу;
- уксус — 2 ст. л.;
- вода — 5 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- прованские травы — по вкусу.
Приготовление:
- Баклажаны нарезать кубиками, обжарить до золотистого цвета, добавить приправы и чеснок. Выложить на салфетку, чтобы убрать лишний жир.
- Перец и помидоры нарезать кубиками, смешать с баклажанами, сыром и зеленью.
- Смешать масло, уксус, воду, сахар, соль и прованские травы.
- Полить салат заправкой, перемешать.
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