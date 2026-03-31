Порционный салат «Орхидея» для женских посиделок: с нежной куриной грудкой, грибами, ни грамма майонеза — вкусно и просто

Беру куриную грудку, грибы и сливочный соус — и собираю порционный салат «Орхидея», который стал главным украшением моих женских посиделок.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, сочное куриное филе, ароматные шампиньоны, хрустящий листовой салат и лёгкая сливочная заправка, которая заменяет тяжелый майонез. Блюдо выглядит изящно, словно цветок, а готовится проще, чем кажется.

Для приготовления вам понадобится: 400 г куриного филе, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 100 г сливочного масла, 100 мл сливок 20%, 1 чайная ложка соли, 1/2 чайной ложки чёрного перца, 2 столовые ложки оливкового масла, листья салата (айсберг или романо), свежая зелень для украшения. Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте тонкими пластинками.

Шампиньоны нарежьте ломтиками, лук — мелкими кубиками. Обжарьте лук на сливочном масле до прозрачности, добавьте грибы, жарьте до золотистого цвета, посолите, поперчите. Влейте сливки, тушите 2–3 минуты до загустения. На тарелку выложите листья салата, сверху — кусочки курицы, затем грибную массу. Полейте оставшимся сливочным соусом, украсьте зеленью. Подавайте тёплым или слегка остывшим — этот салат нежный, сытный и совершенно не тяжелый, идеально подходит для уютных посиделок.

