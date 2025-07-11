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11 июля 2025 в 07:45

Дагестанские лепешки чуду с творогом — настоящее чудо на вашей сковороде!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дагестанские лепешки чуду — настоящее чудо на вашей сковороде! Эти лепешки с творогом и зеленью — простой и вкусный рецепт, который легко повторить дома. Тесто на кефире получается мягким и воздушным, а начинка — нежной и ароматной. Готовятся лепёшки быстро на сковороде, идеально подходят для семейного завтрака или перекуса.

Ингредиенты для теста

  • Кефир 3.2% — 300 мл
  • Соль — 0,5 чайной ложки
  • Яйцо — 1 шт.
  • Растительное масло — 30 мл
  • Мука — 500–550 г
  • Разрыхлитель — 0,5 чайной ложки

Для начинки

  • Творог 9 % — 400 г
  • Адыгейский сыр — 150 г
  • Петрушка — 30 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Сливочное масло — для смазывания

Приготовление

  1. В миске смешайте кефир, соль, яйцо и растительное масло. Добавьте муку с разрыхлителем и замесите тесто. Дайте ему отдохнуть 10–15 минут. Для начинки смешайте творог, натёртый сыр, петрушку, посолите и поперчите.
  2. Разделите тесто на равные части, раскатайте каждую в круг. На одну половину каждого круга выложите начинку, накройте второй половиной и тщательно защипните края.
  3. Разогрейте сковороду, смажьте сливочным маслом. Жарьте лепёшки на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Ранее мы готовили «Лепешка-бургер»! Мегавкусно и просто — тортилья, фарш и тянущийся сыр!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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