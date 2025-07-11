Дагестанские лепешки чуду с творогом — настоящее чудо на вашей сковороде!

Дагестанские лепешки чуду — настоящее чудо на вашей сковороде! Эти лепешки с творогом и зеленью — простой и вкусный рецепт, который легко повторить дома. Тесто на кефире получается мягким и воздушным, а начинка — нежной и ароматной. Готовятся лепёшки быстро на сковороде, идеально подходят для семейного завтрака или перекуса.

Ингредиенты для теста

Кефир 3.2% — 300 мл

Соль — 0,5 чайной ложки

Яйцо — 1 шт.

Растительное масло — 30 мл

Мука — 500–550 г

Разрыхлитель — 0,5 чайной ложки

Для начинки

Творог 9 % — 400 г

Адыгейский сыр — 150 г

Петрушка — 30 г

Соль, перец — по вкусу

Сливочное масло — для смазывания

Приготовление

В миске смешайте кефир, соль, яйцо и растительное масло. Добавьте муку с разрыхлителем и замесите тесто. Дайте ему отдохнуть 10–15 минут. Для начинки смешайте творог, натёртый сыр, петрушку, посолите и поперчите. Разделите тесто на равные части, раскатайте каждую в круг. На одну половину каждого круга выложите начинку, накройте второй половиной и тщательно защипните края. Разогрейте сковороду, смажьте сливочным маслом. Жарьте лепёшки на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

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