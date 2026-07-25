Забыл о магазинном хлебе: пеку домашний грузинский лаваш — мягкий, тонкий, с пузыриками

Домашний грузинский лаваш — это просто мука, вода, дрожжи и соль. Никаких хитростей: тесто подходит за час, раскатывается тонко и выпекается на сухом противне. Результат — поджаристый, с румяными пятнами лаваш, который можно подавать к любому горячему или есть просто так, макая в соус.

Ингредиенты

Мука — 350 г, вода — 40 мл, свежие дрожжи — 32 г, соль — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала растворяю свежие дрожжи в теплой воде, добавляю немного муки и сахара — оставляю на час, чтобы опара подошла и забурлила. Затем просеиваю муку с солью, вливаю дрожжевую смесь и замешиваю эластичное, гладкое тесто. Накрываю его полотенцем и даю 20–30 минут отдыха, пока оно не станет податливым. Тем временем разогреваю духовку до 220 градусов, присыпаю противень мукой. Раскатываю тесто в тонкую лепешку и выпекаю около получаса, пока лаваш не зарумянится. Готовый горячий лаваш сбрызгиваю водой, заворачиваю в льняное полотенце и даю ему «пропотеть» — тогда он остается мягким и не черствеет.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Идеально для тех, кто устал от магазинного хлеба: тесто замесил за 20 минут, а через час в духовке уже стоял аромат свежей выпечки. Больше всего порадовала текстура — мягкий, нежный мякиш и аппетитная румяная корочка.