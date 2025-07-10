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10 июля 2025 в 06:15

Тортилья, фарш и тянущийся сыр — это «Лепешка-бургер»! Мегавкусно и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тортилья, фарш и тянущийся сыр — это «Лепешка-бургер»! Мегавкусно и просто! Необычные лепешки с аппетитной начинкой — отличный вариант для быстрого и сытного обеда или ужина. Сочные фарш, тянущийся сыр и свежий микс салата в сочетании с пикантным соусом делают блюдо по-настоящему вкусным и необычным.

Ингредиенты

  • Фарш — 900 г
  • Лепешки (тортильи или лаваш) — 6 шт.
  • Сыр — 12 ломтиков
  • Микс зелёного салата — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу

Для соуса

  • Горчица — 1 ч. л.
  • Кетчуп — 4 ст. л.
  • Майонез — 4 ст. л.
  • Красный лук — 2 шт.
  • Маринованные огурцы — 5 шт.
  • Маринад от огурцов — немного

Приготовление

  1. Посолите и поперчите фарш, тщательно перемешайте. Размажьте по 150 г фарша на каждой лепешке. Лук и огурцы нарежьте мелкими кубиками, смешайте с кетчупом, горчицей, майонезом и маринадом.
  2. Разогрейте сковороду, обжарьте лепешки сначала стороной с фаршем до полной готовности.
  3. Переверните лепешку, положите два ломтика сыра, листья салата и соус, сложите пополам.

Ранее мы готовили домашний чикенбургер с хрустящей котлетой! Шикарный фастфуд легко и просто.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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