Тортилья, фарш и тянущийся сыр — это «Лепешка-бургер»! Мегавкусно и просто

Тортилья, фарш и тянущийся сыр — это «Лепешка-бургер»! Мегавкусно и просто

Тортилья, фарш и тянущийся сыр — это «Лепешка-бургер»! Мегавкусно и просто! Необычные лепешки с аппетитной начинкой — отличный вариант для быстрого и сытного обеда или ужина. Сочные фарш, тянущийся сыр и свежий микс салата в сочетании с пикантным соусом делают блюдо по-настоящему вкусным и необычным.

Ингредиенты

Фарш — 900 г

Лепешки (тортильи или лаваш) — 6 шт.

Сыр — 12 ломтиков

Микс зелёного салата — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Для соуса

Горчица — 1 ч. л.

Кетчуп — 4 ст. л.

Майонез — 4 ст. л.

Красный лук — 2 шт.

Маринованные огурцы — 5 шт.

Маринад от огурцов — немного

Приготовление

Посолите и поперчите фарш, тщательно перемешайте. Размажьте по 150 г фарша на каждой лепешке. Лук и огурцы нарежьте мелкими кубиками, смешайте с кетчупом, горчицей, майонезом и маринадом. Разогрейте сковороду, обжарьте лепешки сначала стороной с фаршем до полной готовности. Переверните лепешку, положите два ломтика сыра, листья салата и соус, сложите пополам.

Ранее мы готовили домашний чикенбургер с хрустящей котлетой! Шикарный фастфуд легко и просто.