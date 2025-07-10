Тортилья, фарш и тянущийся сыр — это «Лепешка-бургер»! Мегавкусно и просто! Необычные лепешки с аппетитной начинкой — отличный вариант для быстрого и сытного обеда или ужина. Сочные фарш, тянущийся сыр и свежий микс салата в сочетании с пикантным соусом делают блюдо по-настоящему вкусным и необычным.
Ингредиенты
- Фарш — 900 г
- Лепешки (тортильи или лаваш) — 6 шт.
- Сыр — 12 ломтиков
- Микс зелёного салата — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
Для соуса
- Горчица — 1 ч. л.
- Кетчуп — 4 ст. л.
- Майонез — 4 ст. л.
- Красный лук — 2 шт.
- Маринованные огурцы — 5 шт.
- Маринад от огурцов — немного
Приготовление
- Посолите и поперчите фарш, тщательно перемешайте. Размажьте по 150 г фарша на каждой лепешке. Лук и огурцы нарежьте мелкими кубиками, смешайте с кетчупом, горчицей, майонезом и маринадом.
- Разогрейте сковороду, обжарьте лепешки сначала стороной с фаршем до полной готовности.
- Переверните лепешку, положите два ломтика сыра, листья салата и соус, сложите пополам.
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