Творожно-фруктовое суфле в микроволновке — вкусняшка буквально за 3 минуты

Это творожно-фруктовое суфле — идеальный вариант для тех, кто любит быстрые, полезные и вкусные десерты. Готовится всего за несколько минут в микроволновке, а по текстуре получается нежным, воздушным и слегка сладким благодаря натуральным фруктам.

Ингредиенты:

творог 0% — 250 г;

яйцо — 1 шт.;

яичный белок — 1 шт.;

груша — 135 г;

банан — 80 г;

сахарозаменитель — по вкусу.

Приготовление:

Взбейте яйца с творогом до однородности. Добавьте нарезанные кубиками грушу и банан, перемешайте. Выложите массу в форму с высокими бортиками (суфле поднимется!). Готовьте в микроволновке (750 Вт) 3 минуты — верх должен стать плотным. Подавайте теплым или охлажденным — вкусно в любом виде!

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