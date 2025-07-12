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12 июля 2025 в 09:36

Творожно-фруктовое суфле в микроволновке — вкусняшка буквально за 3 минуты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это творожно-фруктовое суфле — идеальный вариант для тех, кто любит быстрые, полезные и вкусные десерты. Готовится всего за несколько минут в микроволновке, а по текстуре получается нежным, воздушным и слегка сладким благодаря натуральным фруктам.

Ингредиенты:

  • творог 0% — 250 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • яичный белок — 1 шт.;
  • груша — 135 г;
  • банан — 80 г;
  • сахарозаменитель — по вкусу.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с творогом до однородности.
  2. Добавьте нарезанные кубиками грушу и банан, перемешайте.
  3. Выложите массу в форму с высокими бортиками (суфле поднимется!).
  4. Готовьте в микроволновке (750 Вт) 3 минуты — верх должен стать плотным.
  5. Подавайте теплым или охлажденным — вкусно в любом виде!

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десерты
творог
фрукты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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