Творожно-фруктовое суфле в микроволновке — вкусняшка буквально за 3 минуты

Это творожно-фруктовое суфле — идеальный вариант для тех, кто любит быстрые, полезные и вкусные десерты. Готовится всего за несколько минут в микроволновке, а по текстуре получается нежным, воздушным и слегка сладким благодаря натуральным фруктам.
Ингредиенты:
- творог 0% — 250 г;
- яйцо — 1 шт.;
- яичный белок — 1 шт.;
- груша — 135 г;
- банан — 80 г;
- сахарозаменитель — по вкусу.
Приготовление:
- Взбейте яйца с творогом до однородности.
- Добавьте нарезанные кубиками грушу и банан, перемешайте.
- Выложите массу в форму с высокими бортиками (суфле поднимется!).
- Готовьте в микроволновке (750 Вт) 3 минуты — верх должен стать плотным.
- Подавайте теплым или охлажденным — вкусно в любом виде!
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