Творожное печенье на скорую руку: яблоко, мука и 15 минут. Рассыпчатые облачка к чаю. Это рецепт — палочка-выручалочка для идеального пятичасового чаепития, когда хочется домашнего уюта, а времени — всего ничего.

Получается волшебная вкуснятина: невероятно рассыпчатые, тающие во рту творожные печеньки с хрустящей сахарной корочкой, нежной текстурой внутри и приятной кислинкой натертого яблока, которая не дает сладости стать приторной.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, среднее яблоко, 100 г сливочного масла, 180 г муки, 100 г сахара, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин. Размягченное масло разотрите вилкой с творогом и сахаром до однородности. Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке и сразу же добавьте к творожной массе, чтобы не потемнело. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем, солью и ванилином, добавьте к влажной основе и быстро замесите мягкое тесто. Сформируйте из него небольшие шарики, обваляйте каждый в сахаре и выложите на противень с пергаментом, слегка приплюснув. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–17 минут до легкого румянца. Дайте слегка остыть на решетке — и нежные облачка готовы окутать ваш вечер ароматом домашнего тепла.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.