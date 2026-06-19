Творог — в тесто, яблоки — в начинку: домашний рулет «Русская коса» — красивая и нежная выпечка

Творог — в тесто, яблоки — в начинку: домашний рулет «Русская коса» — красивая и нежная выпечка

Творожный рулет «Русская коса» с яблочной начинкой — это красивая, нежная и очень вкусная домашняя выпечка, которая станет украшением любого чаепития.

Для теста возьмите: 200 г творога, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 100 г сахара, 250 г муки, 1 ч. л. ванильного сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотку соли. Для начинки: 3 яблока, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы.

Рецепт: масло комнатной температуры разотрите с творогом, добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, разрыхлитель и муку, замесите тесто. Раскатайте в прямоугольный пласт. Яблоки нарежьте тонкими дольками, смешайте с сахаром и корицей.

Выложите начинку вдоль середины пласта. По бокам нарежьте тесто на полоски и заплетите их к центру, формируя косичку. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут.

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить рулет «Русская коса». После выпекания тесто осталось мягким, а начинка стала очень ароматной. В качестве эксперимента внутрь рулета также можно добавить горсть изюма или грецких орехов.

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