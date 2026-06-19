Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 08:30

Творог — в тесто, яблоки — в начинку: домашний рулет «Русская коса» — красивая и нежная выпечка

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Творожный рулет «Русская коса» с яблочной начинкой — это красивая, нежная и очень вкусная домашняя выпечка, которая станет украшением любого чаепития.

Для теста возьмите: 200 г творога, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 100 г сахара, 250 г муки, 1 ч. л. ванильного сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотку соли. Для начинки: 3 яблока, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы.

Рецепт: масло комнатной температуры разотрите с творогом, добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, разрыхлитель и муку, замесите тесто. Раскатайте в прямоугольный пласт. Яблоки нарежьте тонкими дольками, смешайте с сахаром и корицей.

Выложите начинку вдоль середины пласта. По бокам нарежьте тесто на полоски и заплетите их к центру, формируя косичку. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут.

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить рулет «Русская коса». После выпекания тесто осталось мягким, а начинка стала очень ароматной. В качестве эксперимента внутрь рулета также можно добавить горсть изюма или грецких орехов.

Ранее стало известно, как приготовить ленивые пирожки с капустой на сковороде.

Проверено редакцией
Читайте также
В Соцфонде назвали средний размер пенсии россиян
Общество
В Соцфонде назвали средний размер пенсии россиян
HR-эксперт раскрыл, чего ждать на рынке труда в 2026 году
Общество
HR-эксперт раскрыл, чего ждать на рынке труда в 2026 году
Плавают в шикарном соусе: котлетки «Сливочные» — тру картошку, сыр и филе. Внутри сочные, а сверху сметана, чеснок и зелень
Общество
Плавают в шикарном соусе: котлетки «Сливочные» — тру картошку, сыр и филе. Внутри сочные, а сверху сметана, чеснок и зелень
Завтрак в духовке за 15 минут: три рецепта, о которых вы не знали
Семья и жизнь
Завтрак в духовке за 15 минут: три рецепта, о которых вы не знали
Клафути с клубникой — нежнее пирога и проще запеканки: залил ягоды тестом, и почти готово
Общество
Клафути с клубникой — нежнее пирога и проще запеканки: залил ягоды тестом, и почти готово
Общество
рецепты
пироги
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Садовод дал советы по правильному уходу за чесноком
ВСУ рискуют остаться без спутниковой связи из-за амбиций ЕС
Российский боец совершил героический поступок и спас военного врача
Из-за обмеления Волги образовался 15-километровый затор из судов
Россиянин пострадал из-за возгорания на АЗС
Москвичам пообещали возвращение теплого лета
Сотни человек эвакуировали из вспыхнувшего в Подмосковье хостела
Бывшего депутата-прогульщика объявили в розыск после жутких обвинений
Mash: автора хита «За тебя калым отдам» экстренно госпитализировали
В МЧС рассказали о спасении детей из горящего дома в Братске
Раскрыто, кого Украина захотела увидеть посредником в переговорах с Россией
В Харькове после ночного удара авиабомбами начался сильный пожар
Задержан мужчина, который выдавал себя за сотрудника ФСБ
В ЕС нашлись страны, которые выступили против попыток подружиться с Россией
Названа категория граждан, которым нельзя быть донорами крови
Небо над Геленджиком временно закрыли
Одного из пострадавших при атаке ВСУ на автобус детей готовят к операции
Украина начала эвакуацию жителей подконтрольного ВСУ Запорожья
Мать отдала ребенка в частный детсад и забрала его уже с отеком Квинке
Российские следователи сумели раскрыть давнее дело о геноциде
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.