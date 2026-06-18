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18 июня 2026 в 19:30

Клафути с клубникой — нежнее пирога и проще запеканки: залил ягоды тестом, и почти готово

Фото: D-NEWS.ru
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Клафути с клубникой — это нежнейший французский десерт, нечто среднее между пирогом и запеканкой, он готовится по принципу «залил ягоды жидким тестом — и в духовку».

Для приготовления понадобится: 300 г клубники, 3 яйца, 100 г муки, 100 г сахара, 300 мл молока, 1 ч. л. ванильного сахара, щепотка соли.

Рецепт: годы можно оставить целиком или разрезать пополам. Форму для запекания смажьте маслом, выложите клубнику. Яйца взбейте с сахаром и солью до пены. Добавьте муку, ванильный сахар, влейте молоко и перемешайте до однородного жидкого теста.

Залейте тестом ягоды. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым, посыпав сахарной пудрой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала испечь клафути с клубникой. Пирог получился со слегка влажной текстурой. Совет: для придания свежести добавьте в тесто цедру лимона.

Ранее стало известно, как приготовить заливной пирог с капустой.

Проверено редакцией
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