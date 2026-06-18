Беру банку сайры и горсть сыра — на ужин подаю «Заливное чудо» с сырной шапкой, лучше пиццы

Беру банку сайры и горсть сыра — на ужин подаю «Заливное чудо» с сырной шапкой, лучше пиццы

Беру банку сайры, яйца, сыр и замешиваю жидкое тесто на кефире — через 40 минут в духовке получается пирог с нежной рыбной начинкой и тягучей сырной корочкой. Дети сметают все подчистую, даже не замечая консервы. Получается обалденная вкуснятина: сочная сайра, вареные яйца и расплавленный сыр в мягком, чуть сладковатом тесте — пальчики оближешь.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 мл кефира, 2 яйца, 1 стакан муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли, 2 ст. ложки растительного масла; для начинки — 1 банка сайры в масле или собственном соку, 3 вареных яйца, 150 г твердого сыра, зелень по желанию. Смешайте кефир с яйцами, маслом, солью, добавьте муку с разрыхлителем. Рыбу разомните вилкой, яйца нарежьте, сыр натрите, зелень порубите. В форму вылейте половину теста, выложите начинку, залейте оставшимся тестом. Посыпьте сыром. Выпекайте при 180°C 35–40 минут. Подавайте теплым.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить этот пирог с сайрой и сыром. Даже те, кто равнодушен к рыбным консервам, просили добавки. Кстати, вместо кефира можно взять сметану — тесто будет нежнее. Находка, а не рецепт!

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