Белковый ужин для похудения — сжигает жир во сне: курица стир-фрай

Белковый ужин для похудения — сжигает жир во сне: курица стир-фрай

Белковый ужин с куриной грудкой стир-фрай и жиросжигающими ингредиентами — это идеальное блюдо для тех, кто хочет худеть даже во сне.

Сочетание нежного куриного филе, богатого белком (который ускоряет метаболизм и требует много энергии для переваривания), и ингредиентов, стимулирующих термогенез (имбирь, чеснок, перец), заставляет организм сжигать калории даже в покое.

Для приготовления понадобится: 300 г куриного филе, 1 стебель сельдерея, 100 г стручковой фасоли, 1 зубчик чеснока, 1 см корня имбиря, сок половины лимона, 1 ст. л. оливкового масла, острый перец по вкусу.

Рецепт: курицу нарежьте полосками. В сковороде разогрейте масло, быстро обжарьте курицу до румяной корочки (2–3 минуты). Добавьте мелко нарезанный чеснок, имбирь, острый перец. Через минуту добавьте нарезанный сельдерей и стручковую фасоль. Жарьте 5–7 минут. В конце сбрызните лимонным соком.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить курицу по этому рецепту и дала совет: подавайте блюдо с большим количеством зелени для дополнительной клетчатки.

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