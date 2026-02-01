Творог, укроп и зубчик чеснока — заворачиваю в лаваш. Жарю на сухой сковороде. Хрустящие конвертики с сочной начинкой

Творог, укроп и зубчик чеснока — заворачиваю в лаваш. Жарю на сухой сковороде. Хрустящие конвертики с сочной начинкой. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого и полезного завтрака или перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая золотистая оболочка из лаваша и сочная ароматная начинка с ярким вкусом творога, свежего укропа и чеснока, которая скрепляет все воедино.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 1 зубчик чеснока, пучок укропа, соль, 2 листа тонкого армянского лаваша. Творог разомните вилкой. Чеснок пропустите через пресс, укроп мелко порубите. Смешайте творог с чесноком, укропом и солью. Лаваш разрежьте на полосы или квадраты. На середину каждой части выложите начинку. Заверните конвертиком, плотно подгибая края. Обжаривайте на сухой или слегка смазанной маслом сковороде по 1–2 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте сразу.

