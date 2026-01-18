Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 12:36

Творог, сыр, горсть фисташек. Готовлю сырный рулет за 10 минут: и закуска, и необычный перекус

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Беру сыр, курицу и творог — готовлю невероятный рулет-обманку. Это гениально просто и поразительно вкусно: безупречная закуска для тех, кто ценит изящные и сытные решения. Получается потрясающая вкуснятина: эластичный тонкий сырный «лаваш» с золотистым краем и плотная сочная начинка с хрустом фисташек и сладкими всплесками перца.

Для приготовления вам понадобится: сыр (350 г), куриное филе (250 г), творог (200 г), фисташки (50 г), половина перца, кукуруза (2 ст. л.), петрушка, карри, соль, масло. Приготовление: натрите сыр и равномерно распределите его на пергаменте на противне. Выпекайте 7–8 минут при 200 °C до расплавления и легкого золотистого края, затем остудите. Отварите и мелко порубите куриное филе. Смешайте его с творогом, рублеными фисташками, мелко нарезанным перцем, кукурузой, петрушкой, карри и солью. Выложите начинку на остывший сырный пласт, равномерно распределите. Аккуратно с помощью пергамента сверните тугой рулет. Дайте рулету «схватиться» в холодильнике 1,5–2 часа перед нарезкой.

Подавайте как эффектную холодную закуску.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
