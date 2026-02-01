Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 12:00

Творог, печенье и какао — даже печь не нужно. Торт «Муравейник» в холодильнике — хрустящий, шоколадный и очень быстрый

Фото: D-NEWS.ru
Творог, печенье и какао — даже печь не нужно. Торт «Муравейник» в холодильнике — хрустящий, шоколадный и очень быстрый. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для моментального десерта, когда гости уже на пороге.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, сладкая крошка из печенья с насыщенным какао-вкусом и нежные, тающие прослойки из творожного или масляно-сгущенного крема, которые скрепляют все воедино.

Для приготовления вам понадобится: 500 г песочного печенья (например, «Юбилейное»), 300 г творога или сливочного масла, 1 банка вареной сгущенки, 3 ст. л. какао-порошка. Печенье поломайте руками или пробейте блендером в неоднородную крошку. Смешайте творог (или размягченное масло) со сгущенкой и какао в однородный крем. Соедините творожную массу с крошкой, хорошо перемешайте. Выложите массу горкой на блюдо, сформируйте подобие муравейника. Уберите в холодильник минимум на 3–4 часа для пропитки и застывания.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

