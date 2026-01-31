Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 17:00

Сметана, сахар и мягкие коржи! Собираю торт «Сметанник» — влажный, нежный и безумно простой

Фото: D-NEWS.ru
Сметана, сахар и мягкие коржи! Собираю торт «Сметанник» — влажный, нежный и безумно простой. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для домашнего чаепития и уютного вечера.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, в меру сладкие коржи, пропитанные густым, тающим во рту сметанным кремом с легкой кислинкой.

Для приготовления вам понадобится: для коржей: 3 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан сметаны, 2 стакана муки, 1 ч. л. соды; для крема: 800 г густой сметаны, 1,5 стакана сахарной пудры. Взбейте яйца с сахаром, добавьте сметану, затем муку с содой. Замесите тесто. Разделите его на 6-7 частей, каждую раскатайте в тонкий корж и выпекайте на пергаменте при 180 °C 5–7 минут до легкого румянца. Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой. Каждый остывший корж обильно смажьте кремом, соберите торт. Бока и верх также обмажьте кремом. Уберите в холодильник минимум на 8 часов для пропитки.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

