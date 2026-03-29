Тушеная картошка с мясными шариками — то самое блюдо, от аромата которого к столу сбегаются все домочадцы. Густая подливка и минимум усилий

Почему это рагу — гениальное решение для ужина? Оно объединяет гарнир и мясо в одной порции, экономя время на сервировке. Достаточно дополнить его свежим овощным салатом — и сбалансированная трапеза готова.

Что понадобится

Для фрикаделек: мясной фарш (свино-говяжий) — 500 г, чеснок — 3 зубчика, паприка молотая — 1 ч. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Для рагу: картофель — 800 г, лук репчатый — 2 крупные шт., перец болгарский — 1 шт., масло растительное — 3 ст. л., петрушка свежая — 1 пучок, вода горячая — 300–400 мл, томатная паста (по желанию) — 1–2 ст. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Для фрикаделек пропускаю через пресс 2 зубчика чеснока, смешиваю с фаршем, паприкой, солью и перцем. Тщательно вымешиваю и формирую небольшие шарики размером с грецкий орех.

Картофель очищаю и нарезаю средними ломтиками, заливаю холодной водой, чтобы не потемнел. Лук шинкую перьями, болгарский перец — соломкой.

В глубоком сотейнике или казане разогреваю масло, пассерую лук и перец на среднем огне около 10 минут до мягкости. Добавляю фрикадельки и обжариваю вместе с овощами до румяной корочки со всех сторон.

Сливаю воду с картофеля, перекладываю его в сотейник, аккуратно перемешиваю и тушу под крышкой на слабом огне 5 минут. Затем вливаю горячую воду так, чтобы она покрыла содержимое примерно на 1 см, слегка подсаливаю и продолжаю тушить еще 10 минут.

Мелко рублю петрушку (без жестких стеблей), добавляю в блюдо вместе с оставшимся пропущенным чесноком. Пробую подливку, при необходимости регулирую вкус солью и перцем.

При желании для пикантности ввожу томатную пасту. Тушу все вместе еще около 5 минут до полной готовности картофеля. Выключаю огонь и даю рагу настояться под крышкой 5–10 минут перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.