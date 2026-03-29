Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 07:16

Тушеная картошка с мясными шариками — то самое блюдо, от аромата которого к столу сбегаются все домочадцы. Густая подливка и минимум усилий

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Почему это рагу — гениальное решение для ужина? Оно объединяет гарнир и мясо в одной порции, экономя время на сервировке. Достаточно дополнить его свежим овощным салатом — и сбалансированная трапеза готова.

Что понадобится

Для фрикаделек: мясной фарш (свино-говяжий) — 500 г, чеснок — 3 зубчика, паприка молотая — 1 ч. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Для рагу: картофель — 800 г, лук репчатый — 2 крупные шт., перец болгарский — 1 шт., масло растительное — 3 ст. л., петрушка свежая — 1 пучок, вода горячая — 300–400 мл, томатная паста (по желанию) — 1–2 ст. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Для фрикаделек пропускаю через пресс 2 зубчика чеснока, смешиваю с фаршем, паприкой, солью и перцем. Тщательно вымешиваю и формирую небольшие шарики размером с грецкий орех.

Картофель очищаю и нарезаю средними ломтиками, заливаю холодной водой, чтобы не потемнел. Лук шинкую перьями, болгарский перец — соломкой.

В глубоком сотейнике или казане разогреваю масло, пассерую лук и перец на среднем огне около 10 минут до мягкости. Добавляю фрикадельки и обжариваю вместе с овощами до румяной корочки со всех сторон.

Сливаю воду с картофеля, перекладываю его в сотейник, аккуратно перемешиваю и тушу под крышкой на слабом огне 5 минут. Затем вливаю горячую воду так, чтобы она покрыла содержимое примерно на 1 см, слегка подсаливаю и продолжаю тушить еще 10 минут.

Мелко рублю петрушку (без жестких стеблей), добавляю в блюдо вместе с оставшимся пропущенным чесноком. Пробую подливку, при необходимости регулирую вкус солью и перцем.

При желании для пикантности ввожу томатную пасту. Тушу все вместе еще около 5 минут до полной готовности картофеля. Выключаю огонь и даю рагу настояться под крышкой 5–10 минут перед подачей.

Проверено редакцией
Читайте также
еда
рецепты
мясо
картофель
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев готовится к мобилизации женщин
Путин признался, что делал пометки при общении с Говорухиным
Пулково временно «заблокировали»
Мадуро впервые обратился к сторонникам из тюрьмы
Диетолог назвала неочевидную опасность употребления готовых блюд
Стало известно, как командование ВСУ скрывает потери под Сумами
Украинцы обращаются к российским спецслужбам ради одной вещи
«Комиксы Marvel не учат дипломатии»: Дмитриев о Каллас после ее слов об РФ
ВСУ провели масштабное минирование канала Северский Донец — Донбасс
Звезда «Папиных дочек» задолжал приставам более 1,5 млн рублей
Что известно об украинских политиках, способных наладить отношения с РФ
Удар по Одессе и банды дезертиров ВСУ: новости СВО к утру 29 марта
Россиянам рассказали, сколько денег безопасно хранить на карте
Адвокат раскрыла, когда и за что могут снести загородный дом
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 марта: инфографика
Силы ПВО сбили за ночь 203 беспилотника над 20 российскими регионами
Полковник предупредил Киев о развязке любого сценария в отношении Украины
Россиянам рассказали, чем может обернуться установка забора на даче
В трех российских регионах ожидают атаку БПЛА
Что известно об атаке ВСУ на Ленобласть 29 марта
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.